Hinweise an die Polizei Zuletzt in Berlin gesehen: Diese 78-Jährige wird vermisst

Eine 78-Jährige aus Mellensee im Landkreis Teltow-Fläming, die seit dem 6.11.2018 vermisst wird, wird weiterhin von der Polizei gesucht. Zuletzt hielt sie sich in Berlin auf. Die Beamten hoffen mit der Veröffentlichung von Fotos auf Hinweise.

Die 78-Jährige war zuletzt in Berlin

Foto: Polizei Berlin

Ingrid K. hielt sich am besagten Tag mit ihrem Sohn in der Hauptstadt auf. Gegen 17 Uhr verabschiedeten sich die beiden im Bereich der Dünther Straße/ Düppelstraße an ihrem PKW, einem dunkelgrünen PKW Audi A3 mit dem Kennzeichen TF-PA 555. Die Frau kam jedoch nie zu Hause an und wird seitdem vermisst.

Ingrid K. kam nie zu Hause an

Foto: Polizei Berlin

Folgende Angaben gibt es zu ihrer Person:

schlank bis zierlich

etwa 165 cm groß

schmales Gesicht

graublondes, nackenlanges Haar

zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie bekleidet mit einer braunen Winterjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen und trug eine Brille

Wer Ingrid K. gesehen hat und Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 03371-6000 zu wenden. (Mutschischk)

( BM )