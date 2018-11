Einsatzkräfte bei dem Feuer an der Rüdesheimer Straße in Wilmersdorf.

Bei einem Feuer in einer Wohnung an der Rüdesheimer Straße in Wilmersdorf ist in der Nacht zu Dienstag eine Person verletzt worden.

Berlin. Bei einem Feuer in einer Wohnung an der Rüdesheimer Straße in Wilmersdorf ist in der Nacht zu Dienstag eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, brannten in der Wohnung im vierten Stock Einrichtungsgegenstände.

40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Details zur Brandursache und zur Identität der verletzten Person lagen zunächst nicht vor.

( BM )