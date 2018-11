Das sind die Polizeimeldungen von Dienstag, 20. November 2018

+++ Eine verletzte Person bei Brand in Wilmersdorf +++

Bei einem Feuer in einer Wohnung an der Rüdesheimer Straße in Wilmersdorf ist in der Nacht zu Dienstag eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, brannten in der Wohnung im vierten Stock Einrichtungsgegenstände. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Details zur Brandursache und zur Identität der verletzten Person lagen zunächst nicht vor. Ein weiterer Brand hatte sich kurz zuvor in Schöneberg im Riemenschneiderweg ereignet. Hier brannten gegen 2.38 Uhr zwei Lauben auf einem Freigelände. Rund 18 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen auf einer Fläche von circa 40 Quadratmetern zu löschen. Die beiden Lauben brannten vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Auch hier ist die Brandursache noch unklar. Bereits am Montagabend hatte in Spandau in der Emdenzeile ein Dach eines Wohngebäudes gebrannt. Rund 58 Einsatzkräfte brachten die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde auch hier niemand.

+++ Zwei 19- und 20-Jährige von Gruppe attackiert und verletzt +++

Sechs Unbekannte haben in Gesundbrunnen zwei 19 und 20 Jahre alte Männer attackiert und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 20-Jährige mit einem Gürtel geschlagen und anschließend mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 19-Jährige wurde ebenfalls geschlagen. Zuvor hatten zwei der Täter am Montagabend die jungen Männer im U-Bahnhof Osloer Straße angesprochen und die Herausgabe ihrer Handys gefordert. Das verweigerten die beiden. Die Täter verließen daraufhin mit ihnen den U-Bahnhof. Dort stießen dann vier weitere Männer dazu, entrissen dem 20-Jährigen die Bauchtasche und verletzten ihn. Die Täter konnten unerkannt fliehen - jedoch ohne Beute. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in eine Klinik. Nach ambulanter Behandlung konnte er diese bereits wieder verlassen.

( BM )