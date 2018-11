Ein Autofahrer wollte wenden - der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Wagen.

Unfall Bein gebrochen - Motorradfahrer verunglückt in Tegel

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall ist in Berlin-Tegel ein 55-jähriger Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte ein 57-jähriger Autofahrer in den frühen Morgenstunden auf der Bernauer Straße wenden.

Der Biker hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr seitlich in den Wagen und stürzte. Mit gebrochenem rechten Bein wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mehr Polizeiberichte:

Reisender wird am Bahnhof Südkreuz angegriffen

Unfall in Mitte: Fußgängerin wird von Radfahrer erfasst

Polizei stellt an Berliner Bahnhöfen Dutzende Messer sicher