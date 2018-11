Unfall in Mitte: Fußgängerin wird von Radfahrer erfasst

Berlin. Eine 29-Jährige ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Spanischen Allee in Nikolassee aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte sie mit ihrem Auto gegen einen Bau und schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn, wo sie mit dem Auto einer 22-Jährigen zusammenstieß. Während die 22-Jährige unverletzt blieb, erlitt die BMW-Fahrerin schwere innere Verletzungen und kam mit Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Ebenfalls mit schweren Verletzungen kam eine 31- Jahre alte Fußgängerin in eine Klinik, nachdem sie in der Nacht mit einem Radfahrer zusammenstieß. Gegen 0.40 Uhr überquerte die Frau laut Polizei bei Grün die Prenzlauer Allee in Mitte, als sie von einem 34 Jahre alten Radfahrer erfasst wurde, der die Kreuzung an der Torstraße bei Rot überquert haben soll. Die Fußgängerin stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, die zunächst keine medizinische Versorgung erforderten.

( BM )