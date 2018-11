Mit schweren Schnittverletzungen auf Gehweg gefunden

Berlin. Ein 45-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Oberschöneweide mit schweren Schnittverletzungen auf einem Gehweg gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Anwohnerin gegen 17.30 Uhr Rettungskräfte und Polizei in die Nalepastraße alarmiert. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in eine Klinik, in der er operiert wurde.

Ein ebenfalls am Tatort befindlicher 27-Jähriger, der unter Tatverdacht steht, erlitt während der Sachverhaltsaufnahme einen Kreislaufzusammenbruch und kam ebenfalls in eine Klinik. Der 45-Jährige hatte eine Schnittverletzung am Hals sowie Splitter im Kopf. Wie es zu der gefährlichen Körperverletzung kam, wird nun ermittelt.

( BM )