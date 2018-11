Das sind die Polizeimeldungen von Montag, 19. November 2018

+++ Betrunkener Mann beleidigt Taxifahrer rassistisch +++

Ein betrunkener Mann hat in Biesdorf einen Taxifahrer rassistisch beleidigt. Der 56 Jahre alte Fahrgast war in der Nacht mit dem Taxifahrer in einen Zahlungsstreit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beleidigung fiel demnach, als der Fahrer den Mann aufforderte, das Taxi in der Straße Alt-Biesdorf zu verlassen. Alarmierte Polizisten nahmen die Identität des Fahrgastes auf. Ein Test ergab bei ihm einen Alkoholwert von 1,7 Promille.

+++ Auto brennt in Neukölln +++

In Neukölln ist in der Nacht zu Montag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Berliner Polizei geht bei dem Vorfall in der Schierker Straße von Brandstiftung aus. Das Brandkommissariat nahm nach Angaben einer Behördensprecherin die Ermittlungen auf. Ein Mann hatte demnach das brennende Auto gegen 23 Uhr bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Das Fahrzeug wurde nach Behördenangaben komplett zerstört.

( BM )