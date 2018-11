Berlin: Männer schlagen Mann in Kreuzberg bewusstlos - und sind schon wieder frei

Ein Mann ist am Sonnabend während einer Auseinandersetzung am U-Bahnhof Hallesches Tor in Kreuzberg schwer verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 34 und 38 schlugen den Mann laut Polizei gegen 19 Uhr auf dem Bahnsteig ins Gesicht, sodass dieser hinfiel und das Bewusstsein verlor. Die Angreifer flüchteten, wurden in der Nähe allerdings von herbeigerufenen Polizisten festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Ein Notarzt brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Zunächst sprach die Polizei von lebensgefährlichen Verletzungen. Später teilte ein Polizeisprecher mit, der Mann sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Als "schwere Verletzung" gilt dem Sprecher zufolge jede Verletzung, die zu einer stationären Aufnahme im Krankenhaus führt.

Ursprünglich hieß es, die Männer sollten voraussichtlich noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Am Sonntagnachmittag teilte die Polizei mit, die beiden Tatverdächtigen seien bereits wieder auf freien Fuß gesetzt worden, nachdem eine Identitätsfeststellung und in einem Fall eine Blutentnahme erfolgt seien. Die Ermittlungen dauern an, auch zu den Einzelheiten des Tathergangs.

Weitere Polizeimeldungen:

( BM/seg )