Frau ins Gesicht geschlagen und getreten - Täter flüchten

Zwei Unbekannte wollten der 54-Jährigen am Sonnabendabend im Park am Gleisdreieck die Tasche entreißen und wurden gewalttätig.

Berlin. Eine 54-Jährige, die am Sonnabendabend durch den Park am Gleisdreieck in Kreuzberg spaziert ist, wurde Opfer eines Raubüberfalls.

Am Ausgang zur Möckernstraße in Höhe Hornstraße kamen gegen 19 Uhr zwei Unbekannte auf sie zu, von denen einer versuchte, ihr die Umhängetasche von der Schulter zu reißen, wie die Polizei berichtet. Als die Frau ihre Tasche festhielt, schlug der Täter ihr mehrfach ins Gesicht, bis sie hinfiel. Der zweite Unbekannte trat ihr daraufhin ins Gesicht und entnahm ihr die Tasche. Beide Männer flüchteten anschließend.

Passanten alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Letzterer brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

