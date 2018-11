Ein Mann hat in der Nacht zu Sonnenabend den 21-Jährigen am Warschauer Platz verletzt, als dieser keine Drogen kaufen wollte.

Angriff in Friedrichshain

Angriff in Friedrichshain 21-Jähriger bekommt Messer in den Rücken

Berlin. Ein Mann ist in der Nacht zu Sonnabend am Warschauer Platz in Friedrichshain von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Drei Männer hatten den 21-Jährigen und dessen Begleiter gegen 0.20 Uhr angesprochen und gefragt, ob sie Drogen kaufen wollen. Als der junge Mann das Angebot ablehnte, schubste ihn einer der drei Unbekannten und stach ihn anschließend mit einem Messer in den Rücken.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr Polizeimeldungen:

Psychisch kranker Straftäter ersticht Sozialarbeiter

( BM )