Mehrere Feuer - Brandstifter festgenommen

Ein Lkw-Fahrer hatte am Freitagabend am Tempelhofer Damm seinen Sattelauflieger verloren

Berlin. +++ Lkw-Fahrer verliert Sattelauflieger vor LKA +++

Am Freitagabend hat ein Lkw-Fahrer vor dem Landeskriminalamt (LKA) auf dem Tempelhofer Damm in Tempelhof den Sattelauflieger seiner Zugmaschine verloren und die Straße damit für mehrere Stunden blockiert. Gegen 1.30 Uhr traf der Abschleppdienst ein und sorgte für die Bergung. Laut ersten Informationen soll sowohl an der Zugmaschine und am Sattelauflieger auch als auch im Straßenbelag jeweils ein Sachschaden entstanden sein.

Der Sattelauflieger blockierte die Straße

Foto: Morris Pudwell

