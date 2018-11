Mann ersticht Sozialarbeiter mit Messer - Täter flüchtig

Nach einem tödlichen Messerangriff in Wedding warnt die Polizei vor dem flüchtigen Verdächtigen. "Wir bitten um Vorsicht", teilte die Polizei bei Twitter mit. Ihrer Auskunft zufolge wurde ein Mann "in einer Einrichtung in der Wiesenstraße schwer verletzt". Es seien zahlreiche Polizisten im Einsatz. Passanten sollten nicht an den Verdächtigen herantreten und Beobachtungen direkt dem Notruf 110 melden. Ein Patient einer Einrichtung für psychisch Kranke hatte einen Mitarbeiter mit einem Messer niedergestochen. Der 39-Jährige erlag wenig später noch am Tatort seinen Verletzungen.

Foto: Alexander Dinger

Der Angreifer war nach der Attacke am Freitag gegen 11 Uhr in der Wiesenstraße auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte. Zahlreiche Beamte suchten in der Umgebung des Heims nach dem Messerstecher und warnten vor einem Kontakt zu ihm. Einzelheiten des Geschehens waren zunächst nicht bekannt.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich bei dem Opfer um einen Sozialarbeiter. Der Tatort an der Wiesenstraße wurde weiträumig abgesperrt. Polizisten sichern den Bereich und suchen nach dem bewaffneten flüchtigen Täter. Die vierte Mordkommission hat laut Polizei die Ermittlungen übernommen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ist der Tatverdächtige ihr namentlich bekannt. Sie veröffentlichte folgende Täterbeschreibung:

➡️Größe: 1.66 m

➡️kurze dunkle Haare

➡️Vollbart

➡️rundes Gesicht

➡️korpulente Gestalt

Wer den Mann sieht, solle sich ihm auf keinen Fall nähern, sondern sofort den Notruf 110 anrufen.

❗️Bitte melden Sie verdächtige Beobachtungen im Nahbereich sofort über unseren #Notruf 110 und treten Sie nicht selbst an den Verdächtigen heran. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 16, 2018

( BM/seg )