Mehrere Feuer - Brandstifter festgenommen

Berlin. +++ Kurierfahrer überholt Zivilstreife mit mehr als 130 km/h +++

Ein viel zu schneller Kurierfahrer hat auf der Berliner Stadtautobahn mit mehr als 130 Stundenkilometer eine Zivilstreife überholt. Wie die Polizei mitteilte, raste der Kleintransporter am Donnerstagabend auf der A113 nahe der Ausfahrt Stubenrauchstraße an dem Wagen der Verkehrspolizisten vorbei. Erlaubt seien in dem Bereich 80 Stundenkilometer. Die Beamten stoppten den Wagen. Den Mann am Steuer erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

+++ Fußgänger von Pkw angefahren +++

Ein 53 Jahre alter Fußgänger ist in Friedrichsfelde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Donnerstagabend an einem Fußgängerüberweg die Volkradstraße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

