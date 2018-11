Unfall in Lichtenberg

Am Donnerstagabend ist es in der Volkradstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Busse werden derzeit umgeleitet.

Schwer verletzt Fußgänger in Lichtenberg von Pkw erfasst

Berlin. Schwerer Unfall in Lichtenberg am Donnerstagabend. An einem Fußgängerüberweg auf der Volkradstraße ist eine Person von einem Fiat erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Fußgänger ist von einem Fiat erfasst worden

Foto: Thomas Peise

Die Straße ist aktuell gesperrt. Auch Busse fahren nicht regulär, wie die BVG über Twitter mitteilte. Die Linien 194, 296 und 396 sind am U-Bahnhof Friedrichsfelde/ Rummelsburger Straße und Wönnichstraße unterbrochen und werden umgeleitet.

194/296/396: die Linien sind U Friedrichsfelde bzw. Rummelsburger Straße und Wönnichstraße unterbrochen und werden umgeleitet. Grund: Verkehrsunfall in der Volkradstraße #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) November 15, 2018

( BM )