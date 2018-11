Zwei Verletzte bei Überfall auf Lokal

Bei einem Überfall auf eine Kneipe in Kreuzberg hat es zwei Verletzte gegeben. Die Täter flohen.

Berlin. Bei einem Raubüberfall auf ein Lokal in Berlin-Kreuzberg sind am Mittwochabend zwei Gäste verletzt worden. "Die Täter warfen einen Pflasterstein hinter die Theke, warfen einen Barhocker ins Spülbecken und schubsten die Gäste", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Dann bedrohten die zwei Räuber die Bedienung und raubten das Geld. Als die Polizei in dem Lokal in der Stresemannstraße eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Die beiden verletzten Gäste kamen mit leichteren Blessuren davon.

( dpa )