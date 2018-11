Polizisten retten Autofahrer nach Unfall

Berlin. +++ Gäste bei Überfall auf Kneipe verletzt +++

Bei einem Raubüberfall auf ein Lokal in Kreuzberg sind am Mittwochabend zwei Gäste verletzt worden. „Die Täter warfen einen Pflasterstein hinter die Theke, warfen mit einen Barhocker ins Spülbecken und schubsten die Gäste“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Dann bedrohten die zwei Räuber die Bedienung und raubten das Geld. Als die Polizei in dem Lokal an der Stresemannstraße eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Die zwei Gäste kamen mit leichten Verletzungen davon.

+++ Großdurchsuchungen im gesamten Stadtgebiet +++

Die Berliner Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Insgesamt waren 560 Beamte an dem Großeinsatz beteiligt. Auch an der Rigaer Straße waren Polizisten, unterstützt von Spezialkräften, ab 6 Uhr morgens im Einsatz.

Das SEK rückt in die Rigaer Straße vor.

Foto: Thomas Peise

Grund für die Durchsuchung war eine gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung im Mai dieses Jahres. Mehrere Unbekannte hatten damals einen Spätkauf an der Reichenberger Straße in Kreuzberg überfallen. Auslöser soll damals ein Streit des Spätkauf-Betreibers mit einer Kundin gewesen sein. Die Frau wollte ein Paket abholen, konnte sich aber nicht ausweisen. Daraufhin soll der Mann die Herausgabe des Paketes verweigert haben. Nach dem Streit überfielen mehrere Personen den Spätkauf. Von dem Überfall gibt es Videoaufnahmen. Mehrere Personen konnten offenbar identifiziert und Durchsuchungsbeschlüsse beantragt werden. Eine Tatverdächte soll an der Rigaer Straße wohnen.

"Einige Verdächtige haben wir in den durchsuchten Objekten angetroffen", sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob Haftbefehle beantragt werden.

+++ Brennende Autos am Autohaus +++

In der Robert-Bosch-Strasse in Nauen im Landkreis Havelland sind an einem Mercedes-Autohaus zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen, weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie unser Polizeireporter berichtet.

Die Löscharbeiten am Autohaus in Nauen.

Foto: Thomas Peise

( BM )