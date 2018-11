Polizisten retten Autofahrer nach Unfall

Berlin. +++ Jugendliche randalieren am S-Bahnhof - Zeugen gesucht +++

Mittwochabend hat eine Jugendgruppe am S-Bahnhof Lichterfelde West randaliert. Bundespolizisten nahmen kurz darauf zwei 15-Jährige fest. Gegen 19 Uhr soll die siebenköpfige Gruppe am S-Bahnhof Lichterfelde West mehrere Scheiben auf dem Bahnsteig sowie an einer eingefahrenen S-Bahn zerschlagen haben. Anschließend flüchteten die Täter . Nach einem Hinweis von einem Zeugen kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei kurze Zeit später zwei Jugendliche in der Nähe des Bahnhofs. Die beiden 15-Jährigen bestritten zwar ihre Anwesenheit am Tatort, wurden aber von einem weiteren Zeugen wiedererkannt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und stellten einen Nothammer am Tatort sicher. Sie übergaben die beiden Jugendlichen nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder der Identität der beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

+++ Gäste bei Überfall auf Kneipe verletzt +++

Bei einem Raubüberfall auf ein Lokal in Kreuzberg sind am Mittwochabend zwei Gäste verletzt worden. „Die Täter warfen einen Pflasterstein hinter die Theke, warfen mit einen Barhocker ins Spülbecken und schubsten die Gäste“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Dann bedrohten die zwei Räuber die Bedienung und raubten das Geld. Als die Polizei in dem Lokal an der Stresemannstraße eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Die zwei Gäste kamen mit leichten Verletzungen davon.

+++ Von Lkw gerammt – Auto überschlägt sich auf Autobahn +++

Am Mittwochabend hat sich auf der Stadtautobahn BAB100 in Höhe des Autobahndreiecks Neukölln ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Lkw und einem Auto ereignet. Mehr lesen Sie HIER!

+++ Polizei-Razzia +++

Die Berliner Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Insgesamt waren 560 Beamte an dem Großeinsatz beteiligt. Auch an der Rigaer Straße waren Polizisten, unterstützt von Spezialkräften, ab 6 Uhr morgens im Einsatz. Mehr lesen Sie HIER!

Das SEK rückt in die Rigaer Straße vor.

Foto: Thomas Peise

+++ Brennende Autos am Autohaus +++

In der Robert-Bosch-Strasse in Nauen im Landkreis Havelland sind an einem Mercedes-Autohaus zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen, weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie unser Polizeireporter berichtet.

Die Löscharbeiten am Autohaus in Nauen.

Foto: Thomas Peise

( BM )