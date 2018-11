Polizei beschlagnahmt 33 Kilo Kokain

Große Mengen in Folie eingewickeltes Kokain werden auf einem Tisch im Landeskriminalamt in Tempelhof präsentiert.

Berlin. Dem Zollfahndungsamt und der Berliner Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenmafia gelungen. Am Dienstagmittag beschlagnahmten die Fahnder 33 Kilogramm Kokain (geschätzter Marktwert 1,7 Millionen Euro) und 56.000 Euro Bargeld.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Tatverdächtig sind vier Männer im Alter zwischen 28 und 37 Jahren. Insgesamt wurden zehn Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und sieben Tatfahrzeuge beschlagnahmt, darunter ein Audi Q7 und ein Mercedes S-Klasse.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde das Kokain auf dem Landweg von den Niederlanden nach Berlin gebracht. Die Fahnder hatten sich bereits kurz hinter der Grenze an einen der Tatverdächtigen geheftet und ihn bis nach Berlin verfolgt. Beim Zugriff durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurden in dem Schmuggelfahrzeug 14 Kilogramm Kokain sichergestellt. In einem weiteren Fahrzeug, das der Gruppierung als Depot diente, wurden 19 Kilogramm sichergestellt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich um ein deutsch-türkische Schmuggelbande.

Erst in der vergangenen Woche hatten Spezialkräfte in Hamburg mehr als eine Tonne Kokain sichergestellt. Zivilfahnder hatten zuvor beobachtet, wie fünf Männer das Rauschgift in Ein-Kilo-Paketen bei einer Spedition abluden. Acht Männer waren festgenommen worden, darunter ein führendes Mitglied der Hells Angels.

