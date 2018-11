Das sind die Polizeimeldungen von Sonnabend, 10. November 2018, in Berlin

Die Einsatzwagen der Feuerwehr in der Prühßstraße in Tempelhof.

Berlin. Wohnungsbrand in Tempelhof: Gegen 4.20 Uhr kam es in der Prühßstraße in Mariendorf zu einem Wohnungsbrand. In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gingen Einrichtungsgegenstände in Flammen auf. Die Löschkräfte waren zwei Stunden im Einsatz. Ein Notarzt brachte das Opfer in die Klinik. Die Brandursache ist bislang unklar.

Pkw in Flammen: In der Joseph-Schmidt-Straße in Neukölln ist am frühen Mittwochmorgen ein BMW in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Mehr Polizeimeldungen:

Obdachloser nach Feuerattacke gestorben

Notarzt-Einsatz: Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin

( BM )