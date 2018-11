Am Dienstagabend hat es bei einem Brand in Niederschöneweide Verletzte gegeben. Darunter auch ein Kleinkind und ein Feuerwehrmann.

Niederschöneweide Notarzt-Einsatz: Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in der Schnellerstraße in Niederschöneweide haben am Dienstagabend vier Menschen eine Rauchvergiftung erlitten, unter ihnen ein Kleinkind und ein Feuerwehrmann.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Flammen hatten bereits auf das Erdgeschoss übergegriffen, als die Feuerwehr eintraf.

Die Einsatzkräfte brachten die Bewohner in Sicherheit, dabei erlitt ein Feuerwehrmann eine so schwere Rauchvergiftung, dass er vom Notarzt behandelt werden musste. Er wurde ebenso wie drei Bewohner ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

#Brand #Niederschöneweide

In der Schnellerstraße brannte es in einer Wohnung. Bei den Rettungsmaßnahmen wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Nach der Behandlung durch einen #Notarzt wurde dieser in eine Klinik transportiert. Ein Mieter des Hauses wurde ebenfalls verletzt. #ESTUK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 13, 2018

Mehr Polizeimeldungen:

Bahnmitarbeiter wehrt Angreifer mit Pfefferspray ab

Fahrraddieb geschnappt - diverse Haftbefehle bestanden

( BM )