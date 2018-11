Kriminalität Drogenhandel in Kneipe in Mitte? Drei Männer festgenommen

Berlin. Polizisten haben in einer Kneipe in Berlin-Mitte drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Bei einer Durchsuchung des Lokals fanden sie Drogen, Utensilien für den Handel sowie Messer. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Fahnder hatten die Kneipe in der Heinz-Galinski-Straße am Montagnachmittag nach Hinweisen von Bürgern beobachtet. Gäste hielten sich dort stets nur kurz auf. Einer der Kunden gab bei einer Kontrolle beim Verlassen des Lokals den Kauf von Drogen zu. Er wurde vorübergehend festgenommen.

Daraufhin besorgten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss und fassten die Verdächtigen im Alter von 36, 39 und 49 Jahren.

( dpa )