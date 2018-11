Berlin Ostbahnhof: Bahnmitarbeiter wehrt Angreifer mit Pfefferspray ab

Nachdem ein Mann ausfallend wurde, wollte er den Bahnhof nicht verlassen. Er griff einen Mitarbeiter an, der sich wehrte.

Berlin. Ein Mann hat am Montagabend zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Berliner Ostbahnhof angegriffen. Der 36-jährige erschien am Service Point und wollte eine Information.

Weil der Mann ausfallend wurde, wurde er des Bahnhofs verwiesen. Der 36-Jährige kam der Forderung aber nicht nach. Er versuchte die Mitarbeiter anzugreifen. Der 28-jährige Mitarbeiter der Bahn wehrte sich mit einem Pfefferspray. Der Angreifer erlitt Augenreizungen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den bereits polizeibekannten und alkoholisierten 36-Jährigen wegen Körperverletzung ein. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,35 Promille. Gegen den Sicherheitsmitarbeiter leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

