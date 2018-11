Fahrraddieb geschnappt - diverse Haftbefehle bestanden

Berlin. Ein Fahrraddieb ist in Berlin-Prenzlauer Berg auf frischer Tat gefasst worden. Es stellte sich heraus, dass er bereits mit fünf Haftbefehlen gesucht wurde. "Polizisten beobachteten den Mann dabei, wie er sich in der Schönhauser Allee ein abgestelltes Fahrrad auf die Schulter lud und davonlief", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen.

Die Beamten folgten dem 38-Jährigen und nahmen ihn am Montagnachmittag fest. Die Polizisten fanden bei dem Mann diverses Diebeswerkzeug. Die Haftbefehle gegen ihn bestanden unter anderem wegen anderer Eigentumsdelikte. Zudem muss er noch Restfreiheitsstrafen absitzen.

( dpa )