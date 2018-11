Das sind die Polizeimeldungen von Dienstag, 13.11.2018, in Berlin

+++ Bei Rot auf Straße gelaufen - Fußgänger in Klinik +++

Ein 31 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Mitte von einem Motorroller angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagabend bei Rot auf die Grunerstraße gelaufen. Eine 22-Jährige auf einem Motorroller konnte nicht mehr bremsen und fuhr den Fußgänger an. Der Mann stürzte auf die Straße und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

+++ Fahrraddieb auf frischer Tat geschnappt - diverse Haftbefehle +++

Ein Fahrraddieb ist in Prenzlauer Berg auf frischer Tat gefasst worden. Es stellte sich heraus, dass er bereits mit fünf Haftbefehlen gesucht wurde. "Polizisten beobachteten den Mann dabei, wie er sich in der Schönhauser Allee ein abgestelltes Fahrrad auf die Schulter lud und davonlief", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen.

Die Beamten folgten dem 38-Jährigen und nahmen ihn am Montagnachmittag fest. Die Polizisten fanden bei dem Mann diverses Diebeswerkzeug. Die Haftbefehle gegen ihn bestanden unter anderem wegen anderer Eigentumsdelikte. Zudem muss er noch Restfreiheitsstrafen absitzen.

+++ Auto brennt aus +++

In der Reinhardtstrasse in Tempelhof ist in den frühen Morgenstunden ein Mercedes Benz ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Foto: Peise

+++ Brand in Grunewald +++

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grunewald sind drei Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand brach in der Nacht zum Dienstag in dem Haus in der Nikischstraße aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

Foto: Pudwell

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( BM )