Polizei Das geschah in der Nacht zu Dienstag, 13.11., in Berlin

Auto brennt aus: In der Reinhardtstrasse in Tempelhof ist in den frühen Morgenstunden ein Mercedes Benz ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Brand in Grunewald: In der Nikischstraße 4A ist gegen 3.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben soll es dabei zwei leichtverletzte Personen und eine schwerverletzte Person gegeben haben.

