Einbruch: Replikat von Willy Brandts Goldmedaille gestohlen

Berlin. In der Nacht zu Montag ist in das Forum Willy Brandt Berlin eingebrochen worden. Wie die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung am Montag in einer Pressemitteilung verlauten ließ, wurde ein Replikat von Willy Brandts Friedensnobelpreismedaille aus dem Jahr 1971 gestohlen.

Eine Mitarbeiterin der Stiftung bemerkte um 7.30 Uhr den Einbruch sowie den Diebstahl und alarmierte daraufhin die Polizei. Nach Informationen der Berliner Morgenpost sind die Einbrecher über ein Fenster in die Ausstellungsräume des Willy-Brandt-Forums eingestiegen und haben die Vitrine, in der die Medaille lag, zerstört.

Die beschädigte Vitrine

Foto: Forum Willy Brandt

Das Willy-Brandt-Forum Unter den Linden liegt auf dem Bundestagsgelände, auf dem sich mehrere Videokameras befinden. Die Aufzeichnungen werden derzeit von Ermittlern ausgewertet.

Der Geschäftsführer der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Wolfram Hoppenstedt, zeigte sich bestürzt: „Der Schreck von heute Morgen sitzt uns im Forum Willy Brandt Berlin noch gehörig in den Gliedern. Wir sind sehr froh, dass nur ein Replikat der Goldmedaille gestohlen wurde. Aber auch so hat der Täter beim Einbruch einen hohen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei ermittelt und erhofft sich Hinweise dank der Videoüberwachung."

Die Medaille ist Teil der ständigen Ausstellung. Allerdings wurde das wertvolle Original bereits im Jahr 2017 durch eine Replik (Bronzekern mit Goldplattierung) ersetzt. Die Beute der Täter ist damit wertlos. Der Ausstellungsbetrieb wurde mittlerweile wieder fortgesetzt, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

