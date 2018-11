Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag ist ein Kleinkind in der Straße Am Tempelhofer Berg in Kreuzberg von einem VW erfasst und schwer verletzt worden.

Berlin. Ein dreijähriger Junge ist in Kreuzberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Die 25-jährige Fahrerin ließ am Sonntagnachmittag an der Straße Am Tempelhofer Berg in Richtung Bergmannstraße eine Gruppe von Kindern die Straße überqueren. Als sie wieder anfuhr, so berichtete die Polizei, tauchte der Junge plötzlich aus einer Lücke zwischen parkenden Autos auf und rannte der Gruppe hinterher. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig mit ihrem VW bremsen. Das Kind stürzte und verletzte sich am Beim.

Rettungskräfte brachten den Jungen in Begleitung seiner Großmutter ins Krankenhaus.

( dpa )