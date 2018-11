Ein Mann ist in der Nacht zu Montag bei einem Brand leblos im Gartenhaus in der Straße 124 aufgefunden worden.

Brand Toter bei Feuer in Gartenhaus in Pankow gefunden

Berlin. Bei einem Feuer in einem Gartenhaus in der Straße 124 in Französisch Buchholz haben die Rettungskräfte einen toten Menschen gefunden.

"Wir wurden am frühen Montagmorgen alarmiert und fuhren mit einem größeren Aufgebot nach Französisch Buchholz", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In dem Gebäude seien aus noch ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, hieß es. Der Mann wurde um 4.17 Uhr leblos aufgefunden. Angehörige wurden von einem Notarzt betreut, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte vor Ort.

Beim #Brand in einem Gartenhaus in der #Straße_124 in #Französisch_Buchholz konnte eine männl. Person heute um 4:17 Uhr nur noch tot geborgen werden. Angehörige wurden von einem #Notarzt betreut. Der Brand wurde von den 38 alarmierten Kräften mit einem C-Rohr schnell gelöscht. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 12, 2018

Mehr Polizeimeldungen:

Rabiater Mieter hört laut Musik und schlägt Polizisten

Auto drängt Smart beim Überholen von der A100 - Überschlag

( BM/ dpa )