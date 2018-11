Polizei-Blog: Frau tot in Wohnung aufgefunden

+++ Frau tot in Wohnung aufgefunden +++

Eine Frau ist am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung im Falkenhagener Feld aufgefunden worden. Die alarmierten Beamten wurden gegen 5 Uhr in die Wohnung in der Zweibrücker Straße gerufen, in der sich die 77-Jährige leblos befand. Verletzungen am Oberkörper und am Hals weisen auf einen Tötungsdelikt hin. Die Polizei nahm den 78 Jahre alten Lebensgefährten der Verstorbenen fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden von der Mordkommission übernommen.

+++ Polizei ertappt 7515 Falschparker +++

Bei einer berlinweiten Aktion gegen Falschparker haben Polizisten und Mitarbeiter der Ordnungsämter in der vergangenen Woche 7515 Halt- und Parkverstöße zur Anzeige gebracht. Das teilte die Polizei am Montag mit. In 865 Fällen parkten Fahrer auf Schutzstreifen für Radfahrer, in 333 Fällen auf Radwegen. Auf Busspuren parkten 1063 Fahrer, in der zweiten Reihe 1304. Die Zahl er sonstigen Halt- und Parkverstöße betrug 3950. In 370 Fällen wurden Kraftfahrzeuge kostenpflichtig umgesetzt. "Es zeigte sich, dass das eigene Fehlverhalten unter Verweis auf das nur kurzfristige Abstellen des Fahrzeugs und die allgemeine Parkplatznot sehr häufig bagatellisiert und verharmlost wird", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

+++ Zufallserfolg der Polizei: Tatzeuge ist selbst gesuchter Straftäter +++

Zufällig konnten Polizisten einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter festsetzen. Wie die Polizei berichtete, wurde der 25-Jährige am Sonntagabend als Zeuge einer Schlägerei im Bahnhof Lichtenberg vernommen. Zuvor hatten sich zwei 27-jährige Männer zuerst verbal, dann mit Fäusten und Pfefferspray angegriffen. Die Überprüfung des Zeugen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen der Erschleichung von Leistungen vorlag. Da der Zeuge und Straftäter eine Geldstrafe von 1500 Euro nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen.

+++ 19 Jahre alter Dieb schlägt Besitzer ins Gesicht +++

Nachdem ein 19-Jähriger am Sonnabend am Hauptbahnhof beim Diebstahl erwischt wurde und dem Besitzer anschließend mit der Faust ins Gesicht schlug, nahm ihn die Bundespolizei fest. Wie die Polizei mitteilte, stahl der Mann gegen 11.40 Uhr zwei Tüten von einem Werbestand, in denen sich persönliche Gegenstände eines 40 Jahre alten Mitarbeiters befanden. Dieser erwischte den Dieb auf frischer Tat und wurde daraufhin körperlich von ihm angegriffen. Dabei erlitt er Schwellungen im Gesichtsbereich. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen den bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann ein.

+++ Forum Willy Brandt: Einbruch und Diebstahl +++

In der Nacht zu Montag ist in das Forum Willy Brandt Berlin eingebrochen worden. Wie die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung am Montag in einer Pressemitteilung verlauten ließ, wurde ein Replikat von Willy Brandts Friedensnobelpreismedaille aus dem Jahr 1971 gestohlen. Eine Mitarbeiterin der Stiftung bemerkte um 7.30 Uhr den Einbruch sowie den Diebstahl und alarmierte daraufhin die Polizei. Nach Informationen der Berliner Morgenpost sind die Einbrecher über ein Fenster in die Ausstellungsräume des Willy-Brandt-Forums eingestiegen und haben die Vitrine, in der die Medaille lag, zerstört. Das Willy-Brandt-Forum Unter den Linden liegt auf dem Bundestagsgelände, auf dem sich mehrere Videokameras befinden. Die Aufzeichnungen werden derzeit von Ermittlern ausgewertet.

+++ Kleinkind bei Unfall in Kreuzberg schwer verletzt +++

Am Sonntagnachmittag ist ein Kleinkind in Kreuzberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Pkw in der Straße Am Tempelhofer Berg in Richtung Bergmannstraße unterwegs, als eine Gruppe Kinder von links nach rechts die Straße überquerten. Die VW-Fahrerin fuhr daraufhin im Schritttempo weiter. Nachdem die Kinder die Straße passiert hatten und die Frau weiterfahren wollte, trat von links kommend ein dreijähriger Junge zwischen den parkenden Autos hervor und lief über die Fahrbahn. Dabei wurde das Kind von der Autofahrerin erfasst und schwer an einem Bein verletzt. Rettungskräfte brachten den Jungen, der in Begleitung seiner Großmutter war, in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst durch.

+++ Scheiben in S-Bahn zerstört +++

Ein 32-Mann hat am Sonntagabend einen Nothammer entwendet. Sein Begleiter zerstörte zwei Windfangscheiben in der S-Bahn vollständig. Dabei zog er sich Schnittwunden am Oberschenkel zu. Am Zoologischen Garten stiegen die Männer aus. Alarmierte Bundespolizisten konnten sie kurz darauf in der Bahnhofmission vorläufig festnehmen. Beide Männer waren zur Tatzeit alkoholisiert (1,2 und 1,7 Promille Atemalkoholgehalt). Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln und Sachbeschädigung ein. Die bereits wegen anderer Delikte polizeibekannten Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

+++ Polizisten werden bedrängt +++

Am Sonntagmittag haben Einsatzkräfte der Polizei und der Ordnungsämter Reinickendorf und Mitte mehrere Flohmärkte in der Markstraße begangen. Mehrere Personen umringten während der Überprüfungsmaßnahmen die Beamten sowie Mitarbeitenden der Ordnungsämter. Die Beamten wurden von den Ständen weggedrängt. Erst mit dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte konnte die Situation beruhigt werden. Gegen eine 30-jährige Kosmetikhändlerin bestand ein Haftbefehl. Die Beamten nahmen sie fest und brachten sie in eine Gefangenensammelstelle. Das teilte die Polizei am Montag mit.

+++ Graffiti-Sprayer am S-Bahnhof auf frischer Tat ertappt +++

Während zwei junge Männer am Sonnabendmorgen mehrere Graffiti am S-Bahnhof Spindlersfeld besprüht hatten, wurden sie gegen 2.20 Uhr auf frischer Tat von der Bundespolizei erwischt und festgenommen. Insgesamt wurde eine Fläche von vier Quadratmetern beschädigt, darunter mehrere Türen und Schaukästen in der Haupthalle des Bahnhofs. Die Beamten leiteten gegen die beiden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

+++ Schwarzfahrer äußert sich volksverhetzend gegenüber Kontrolleuren +++

Bei einer Fahrkartenkontrolle in Rummelsburg hat sich am Sonntagnachmittag ein Mann ohne gültigen Fahrausweis volksverhetzend und beleidigend gegenüber den Kontrolleuren geäußert. Gegen 15 Uhr überprüften zwei Angestellte eines Sicherheitsunternehmens im Auftrag der BVG die Fahrkarten der Mitreisenden in der U-Bahnlinie 5 und erwischten den 51-Jährigen ohne Fahrschein. Nachdem sowohl die Kontrolleure als auch der Schwarzfahrer am Bahnhof Lichtenberg ausgestiegen waren, gab der Mann Beleidigungen von sich. Die anschließend eintreffende Polizei stellte nach einem Atemalkoholtest einen Promillewert von 2,4 fest. Gegen den Mann ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

+++Jugendlicher flüchtet mit Auto vor der Polizei und kollidiert mit Mast+++

Am Sonntagnachmittag haben Polizisten in Neuölln an der Einmündung Erkstraße/Karl-Marx-Straße einen Mercedes mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen festgestellt. Die Beamten wollten die Wagen und den Fahrzeugführer überprüfen. Doch der Fahrer gab Gas und flüchtete. Mit Blaulicht und Martinhorn fuhren die Beamten dem Raser hinterher, der auf seiner Flucht mehrere rote Ampeln überfuhr. Fußgänger konnten sich nur durch Sprünge zur Seite retten. Der Fahrer fuhr immer schneller. Die Polizei verlor auf der Flughafenstraße den Sichtkontakt. An der Einmündung Columbiadamm/Fontanestraße kollidierte der Mercedes-Fahrer mit einem Mast der Ampel und blieb stehen. Der Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß weiter. Die Beamten konnten den 17-Jährigen aber einholen. Sie nahmen den Jugendlichen fest und brachten ihn in eine Gefangenensammelstelle. Dort klagte er über Schmerzen im Halsbereich, so dass er nach erfolgter Personalienfeststellung in ein Krankenhaus gebracht wurde. In der Klinik nahm ihn ein Verwandter in Betreuung. Der 17-Jährige muss sich nun wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens, Straßenverkehrsgefährdung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

+++ Fahrer prallt mit Auto gegen Lichtmast +++

Am Sonntagnachmittag ist ein Auto in Alt-Hohenschönhausen gegen einen Lichtmast geprallt. Ein 36-Jähriger fuhr mit einem Lkw den mittleren Fahrstreifen der Landsberger Allee in Richtung Weißenseer Weg - kurz hinter der Höhe Zechliner Straße wechselte er in den rechten Fahrstreifen. Dabei soll er das Auto eines 38-Jährigen berührt haben. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Er und seine 36-jährige Beifahrerin wurden von Rettungskräften der Feuerwehr aus dem Peugeot befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Das teilte die Polizei am Montag mit.

+++ Parkkartenautomat gesprengt +++

In Buch haben Unbekannte gegen 0.45 Uhr einen Parkscheinautomaten in einem Parkhaus an der Wiltbergstraße gesprengt und den Wertbehälter mitgenommen. Wie viel die Täter erbeutet haben, ist bislang noch nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte. Durch die Sprengung wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei den anschließenden Löscharbeiten stellte die Feuerwehr den Aufbruch fest und alarmierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminlapolizei übernommen.

+++ Bewaffneter Räuber überfällt Pizza-Lieferdienst +++

Ein bewaffneter Räuber hat in Lichtenrade einen Pizza-Lieferservice überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der maskierte Täter am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr den Geschäftsführer mit einer Schusswaffe und forderte das Geld aus der Kasse. Der Räuber rannte mit seiner Beute Richtung Schlierbacher Straße und tauchte unter. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

+++ Fahrerin verliert Kontrolle +++

Am Sonntagabend hat eine Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug in der Kurve Neue Späthstraße Richtung Baumschulenweg (Treptow) verloren. Sie fuhr mit dem Heck in den Gegenverkehr. Der Fahrer des getroffenen Fahrzeugs konnte nach eigenen Angaben nicht mehr ausweichen. Eine Person kam verletzt in ein Krankenhaus.

Nur knapp 300 Meter weiter ist ein Audi-Fahrer auf der Autobahnzufahrt A113 Richtung Dresden von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte auf eine Begrenzungsmauer. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden.

+++ Toter bei Feuer in Gartenhaus +++

Bei einem Feuer in einem Gartenhaus in der Straße 124 in Pankow haben die Rettungskräfte einen toten Menschen gefunden. "Wir wurden am frühen Montagmorgen alarmiert und fuhren mit einem größeren Aufgebot nach Französisch Buchholz", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte vor Ort.

+++ Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt +++

Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Kasel-Golzig (Landkreis Dahme-Spreewald) ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montag. Er prallte gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle.

