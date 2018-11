Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag, 12.11., in Berlin

Fahrerin verliert Kontrolle: Am Sonntagabend hat eine Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug in der Kurve Neue Späthstraße Richtung Baumschulenweg (Treptow) verloren. Sie fuhr mit dem Heck in den Gegenverkehr. Der Fahrer des getroffenen Fahrzeugs konnte nach eigenen Angaben nicht mehr ausweichen. Eine Person kam verletzt in ein Krankenhaus.

Nur knapp 300 Meter weiter ist ein Audi-Fahrer auf der Autobahnzufahrt A113 Richtung Dresden von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte auf eine Begrenzungsmauer. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden.

