Der Mann bedrohte in dem Geschäft zwei Angestellte und erbeutete Bargeld.

Berlin. Mit einer Schusswaffe bewaffnet hat ein Unbekannter in Berlin-Reinickendorf das Geschäft eines Pizza-Lieferdienstes überfallen. Verletzt wurde bei dem Überfall in der Nacht zum Sonntag in der Marktstraße niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Mann entwendete demnach Bargeld. Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohte er zwei Angestellte.

Die Mitarbeiter mussten sich auf den Boden legen. Der Täter entkam mit seiner Beute.

( dpa )