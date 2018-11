Auto drängt Smart beim Überholen von der A100 - Überschlag

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignete sich in der vergangenen Nacht in Neukölln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Smart auf der Stadtautobahn A100 durch den Tunnel Ortskern Britz. Gegen 2 Uhr soll sich von hinten ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit genähert und ihn beim Überholen touchiert haben, so dass er die Kontrolle verlor, nach rechts von der Straße abkam, mit der Abgrenzung kollidierte und sich anschließend überschlug.

Am Übergang zur A 113, in Höhe der Anschlussstelle Grenzallee, blieb der Smart auf der Seite liegen. Das unbekannte Fahrzeug fuhr davon. Der verletzte 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen nach dem geflüchteten Fahrzeug dauern an.

+++ Berlin-Podcast +++ Diese Woche bei „Molle und Korn“: Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, in der Folge gab es Begrüßungsgeld: Was kauften die Menschen davon? Außerdem: Berlin sucht einen Feiertag – und der Schienenersatzverkehr bei der S-Bahn

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Spotify

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Soundcloud

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Deezer

( seg )