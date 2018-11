Das sind die Polizeimeldungen von Sonntag, 11. November 2018, in Berlin

Bei Streit mit Messer verletzt: In Spandau wurde in der Nacht zu Sonntag ein 19-Jähriger mit einem Messer verletzt. Aus noch nicht geklärter Ursache soll es gegen 22.35 Uhr vor einer Sportsbar in der Klosterstraße zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern gekommen sein. Im Zuge dieses Streits stach ein Unbekannter den 19-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, in den Oberschenkel und verletzte ihn am Arm. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Maskierter überfällt Pizza-Lieferdienst: Ein maskierter und mit einer Schusswaffe bewaffneter Unbekannter hat in der vergangenen Nacht einen Angestellten eines Pizza-Lieferdienstes in Reinickendorf überfallen. Gegen 2 Uhr betrat der Kriminelle den Verkaufsraum des Geschäfts in der Markstraße und bedrohte den 24 Jahre alten Angestellten mit der Waffe. Der Maskierte zwang den Angestellten und seine 24 Jahre alte Kollegin, sich auf den Boden zu legen. Anschließend entwendete er Bargeld. Die Überfallenen blieben körperlich unverletzt, standen jedoch laut Polizei deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Ein Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Paket geraubt: Am Sonnabendnachmittag wurde in Gesundbrunnen ein Paketbote überfallen. Gegen 15.30 Uhr war ein 43 Jahre alter Lieferant in der Hussitenstraße gerade damit beschäftigt, ein Paket zuzustellen, als er kurz vor einem Hauseingang plötzlich von zwei Unbekannten attackiert wurde. Einer der Angreifer soll ihn umklammert und zu Boden gebracht haben, während der andere sich das dabei heruntergefallene Paket griff. Anschließend floh das Duo mit der Beute über den Wilhelm-Zermin-Weg. Verletzt wurde der Bote durch den Angriff nicht. Herbeigerufene Polizisten suchten die Umgebung ab und entdeckten aufgrund der abgegebenen Täterbeschreibungen in der Gartenstraße zwei Tatverdächtige im Alter von 15 Jahren und nahmen sie vorläufig fest. Das geraubte Paket fanden die Beamten noch in der Nähe und stellten es sicher. Die beiden mutmaßlichen Räuber mussten sich erkennungsdienstlich behandeln lassen und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Unfall auf der Stadtautobahn: Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignete sich in der vergangenen Nacht in Neukölln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Smart auf der Stadtautobahn durch den Tunnel Ortskern Britz. Gegen 2 Uhr soll sich von hinten ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit genähert und ihn beim Überholen touchiert haben, so dass er die Kontrolle verlor, nach rechts von der Straße abkam, mit der Abgrenzung kollidierte und sich anschließend überschlug. Am Übergang zur A 113, in Höhe der Anschlussstelle Grenzallee, blieb der Smart auf der Seite liegen. Das unbekannte Fahrzeug fuhr davon. Der verletzte 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen nach dem geflüchteten Fahrzeug dauern an.

