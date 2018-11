18-Jähriger baut bei Flucht vor Polizei mehrere Unfälle

Berlin. Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht zu Sonnabend in Kreuzberg auf der Flucht vor der Polizei mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, fiel den Beamten gegen kurz nach Mitternacht ein Ford mit eingeschaltetem Standlicht auf, der an einer roten Ampel an der Holzmarkt- Ecke Lichtenberger Straße wartete.

Als der Fahrer den Einsatzwagen bemerkte, gab er Gas und passierte ungebremst mehrere rote Ampeln. Fußgänger, die die Kreuzung Köpenicker Straße/Schlesisches Tor überqueren wollten, mussten sich zur Seite retten. Beim Abbiegen des Wagens in die Falckensteinstraße beschädigte er ein geparktes Fahrzeug und fuhr weiter. Am Ende der Bevernstraße zwängte er sich durch einen weiteren geparkten Wagen und einen Begrenzungspfahl. Die Beamten mussten die Verfolgung dort abbrechen.

An der Ecke Pfuelstraße/May-Ayim-Ufer geriet der flüchtende Ford gegen noch ein geparktes Auto, woraufhin die Fahrt dort endete. Fahrer und Insassen flüchteten. Dank Zeugenhinweisen gelang es Polizeibeamten, die vier Insassen in der Köpenicker Straße auszumachen.

Der mutmaßliche Fahrer im Alter von 18 Jahren, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die weiteren Insassen, zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, sowie eine 17-Jährige, kamen mit auf einen Polizeiabschnitt und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Auch der mutmaßliche Fahrer des Ford kam wieder auf freien Fuß. Das Auto wurde sichergestellt.

( BM )