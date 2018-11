Das sind die Polizeimeldungen von Sonnabend, 10. November 2018, in Berlin

43-jähriger Motorradfahrer fährt auf Lkw auf und stirbt: Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 10 zwischen Rangsdorf und Genshagen auf einen Lastwagen aufgefahren und tödlich verunglückt. Der 43 Jahre alte Mann war am Freitagnachmittag auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von hinten gegen einen Lkw fuhr, wie ein Sprecher der Polizei am Sonnabend mitteilte. Der 43-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Lastwagenfahrer hatte zunächst nicht bemerkt, dass der Motorradfahrer mit seinem Wagen kollidiert war. Er meldete sich später bei der Polizei.

Tausende stellen sich rechter Demo am Pogrom-Gedenktag entgegen: Zahlreiche Menschen haben sich in Mitte am Jahrestag der Pogromnacht einer rechten Demonstration entgegengestellt. Einer vom Bündnis „Wir für Deutschland“ angemeldeten Demonstration unter dem Titel „Trauermarsch für die Toten von Politik“ mit rund 120 Teilnehmern standen am Freitagabend laut Polizei mehrere Tausend Gegendemonstranten auf dem Washingtonplatz und der Marschallbrücke gegenüber. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben 1200 Beamte ein. In den Reden der Gegendemonstranten wurde an den Holocaust erinnert und den Rechtspopulisten vorgeworfen, die Opfer zu verhöhnen. Auf Transparenten und Schildern stand zu lesen „Vielfalt statt Hetze“, „Nie wieder Antisemitismus oder Fremdenhass jeglicher Art“ oder auch „Traurig, dass ich gegen Menschenhass protestieren muss“. Die rechte Demo wurde mit Pfiffen und „Nazis raus“-Rufen bedacht.

Massenprügelei von Jugendlichen im Mauerpark: Rund 100 Jugendliche haben sich in Prenzlauer Berg geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten in der Nacht zu Sonnabend mindestens zwei Gruppen im Mauerpark aneinander, nachdem sich einige ihrer Mitglieder zuvor gegenseitig beraubt hatten. Die Polizei rückte mit rund 40 Einsatzkräften und mehreren Einsatzwagen an. Ein Mensch wurde festgenommen, verletzt wurde niemand. In dem Park kommt es öfters zu Auseinandersetzungen mit einer größeren, polizeibekannten Gruppe von Jugendlichen, wie ein Sprecher sagte. Nähere Details zu der Gruppe gab es zunächst nicht.

( BM )