Unbekannte werfen Gegenstände auf S-Bahn

Berlin. Unbekannte haben am Mittwochabend eine S-Bahn von einer Brücke aus mit Gegenständen beworfen. Dabei wurde der Zug so stark beschädigt, dass er nicht mehr aus eigener Kraft weiterfahren konnte und mit einer leeren S-Bahn in den Bahnhof Tempelhof geschoben werden musste.

Die Würfe erfolgten laut ersten Informationen von vor Ort offenbar von der Oderstraßenbrücke in Neukölln aus. Bahn und Bundespolizei sicherten an der Oderstraßenbrücke Spuren. Welche Gegenstände geworfen wurde, war zunächst nicht bekannt.

Durch den Vorfall war die Ringbahn S41/S42 zwischen Hermannstraße und Südkreuz für längere Zeit unterbrochen. Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter meldeten, dass sie über drei Stunden lang in der beschädigten S-Bahn festsaßen.

#S41, #S42 Der Zugverkehr ist zwischen #Hermannstr<>#Südkreuz zurzeit unterbrochen. Grund ist eine Fahrzeugstörung nach einer Kollision mit einem Gegenstand im Gleis. Bitte zur Umfahrung Buslinie #246 und #M46 nutzen. Die Dauer der Störung ist unbekannt. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) November 7, 2018

