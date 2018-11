Toter auf der Autobahn entdeckt – Polizei sucht Zeugen

Berlin. Nach einem Unfall Mittwoch früh in Bohnsdorf ist die Ursache noch völlig unklar. Gegen 3.10 Uhr alarmierte ein Lkw-Fahrer die Polizei, weil er auf der Fahrbahn der A 117 in Fahrtrichtung Schönefelder Kreuz eine leblose Person liegen sah. Der Fahrer hatte noch versucht auszuweichen – ohne Erfolg.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen. Die am Unfallort ermittelnden Beamten gehen derzeit davon aus, dass der 40-Jährige zuvor von mindestens einem unbekannt gebliebenen Fahrzeug überrollt wurde.

Die Ermittler fragen:

- Wer hat den Mann zum Zeitpunkt des Geschehens in der Nähe oder bereits auf der Autobahn gesehen?

- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 an der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Telefonnummer (030) 4664-572800 oder eine andere Polizeidienststelle.

Mehr Polizeimeldungen:

Polizei findet Kokain und Handgranate bei Razzien in Berlin

Junge Männer am Bahnhof angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Laube bei Feuer in Kleingartenanlage niedergebrannt

Polizei-Blog: Randalierer am Ostkreuz festgenommen