Wegen der UN-Klimakonferenz in Katowice führt Polen vorübergehend Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze durch.

Wegen UN-Konferenz Polen führt wieder Kontrollen an deutscher Grenze durch

Berlin. Polen will vom 22. November bis zum 16. Dezember vorübergehend Grenzkontrollen an der polnisch-deutschen Grenze einführen. Anlass ist die UN-Klimakonferenz, die vom 3. bis 14. Dezember in Katowice stattfindet.

Die Kontrollen sollen die Sicherheit und den störungsfreien Ablauf vor und während der UN-Klimakonferenz gewährleisten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Bundespolizeidirektionen Berlin und Pirna. Der Grenzübertritt über die deutsch-polnische Binnengrenze ist dann nur an den von der Republik Polen benannten Grenzübergangsstellen erlaubt.

Reisende in die Republik Polen müssen im genannten Zeitraum damit rechnen, beim Überschreiten der Grenze - auch an den Flug- und Seehäfen - in Polen von den polnischen Behörden kontrolliert zu werden. Unabhängig hiervon sind Reisende wie immer dazu verpflichtet, beim Grenzübertritt ein gültiges Grenzübertrittsdokument (Reisepass oder Personalausweis) mitzuführen.

Reisende müssen "mit geringfügigen Verzögerungen beim Grenzübertritt" rechnen, heißt es in der MItteilung.

( BM )