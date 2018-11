Drei Personen wurden bei den Durchsuchungen am Mittwochvormittag festgenommen

Organisierte Kriminalität Polizei findet Kokain und Handgranate bei Razzien in Berlin

Berlin. Einen Tag nach der großen Schleuser-Razzia hat es an elf Orten in Berlin am Mittwochmorgen weitere Wohnungsdurchsuchungen gegeben, die sich gegen organisierte Kriminalität richteten.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden drei Personen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben. Gefunden wurden bei den Razzien Kokain und eine Handgranate. Für zwei der Beschuldigten gab es bereits Haftbefehle, für den dritten wird ein Haftbefehl beantragt, wie es von der Staatsanwaltschaft weiter hieß.

Heute früh 3 Festnahmen u.a. wegen Handels mit Betäubungsmitteln. Bei insg. 11 Wohnungsdurchsuchungen in Berlin und Brandenburg wurden Kokain und eine Handgranate gefunden. Für 2 der Beschuldigten gab es bereits Haftbefehle, für den dritten Beschuldigten wird Haftbefehl beantragt — GenStA Berlin (@GStABerlin) November 7, 2018

In einem Mehrfamilienhaus in Tempelhof brachen Beamte eine Wohnung auf und führten einen Mann in Handschellen ab, wie zu beobachten war. Polizeibeamte trugen mehrere gefüllte Tüten aus der Wohnung.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur richtete sich der Einsatz gegen kriminelle Mitglieder von arabischstämmigen Clans.

( BM/dpa )