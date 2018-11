Der Übergriff ereignete sich am Bahnhof Greifswalder Straße (Archivbild)

Greifswalder Straße Junge Männer am Bahnhof angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag hat eine fünfköpfige Personengruppe zwei junge Männer am S-Bahnhof Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg angegriffen. Die Bundespolizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Am frühen Nachmittag des 6. November gegen 13.45 Uhr gerieten die späteren Opfer zunächst mit vier Männern und einer Frau in eine verbale Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilt. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Fünf Angreifer schlugen und traten auf die zwei jungen Männer ein.

Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt mit einer S-Bahn der Linie S42 in Richtung Gesundbrunnen. Einer der beiden Männer, ein 22-Jähriger, erlitt eine Prellung am linken Auge, sein 25 Jahre alter Begleiter trug Schürfwunden im Gesicht und leichte Verletzungen an einer Hand davon.

Rettungskräfte brachten die Geschädigten zur ärztlichen Untersuchung in eine nahegelegene Klinik.

Die Bundespolizei leitete gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sucht nach weiteren Zeugen.

Die Polizei fragt daher: Wer hat am Dienstag den 6. November 2018 gegen 13:35 Uhr die Tat im Bahnhof Greifswalder Straße beobachtet und kann Angaben zur Tat und/oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 6888000 und unter 030 / 20622 93 60 entgegen.

( BM/seg )