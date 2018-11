Polizei-Blog: Randalierer am Ostkreuz festgenommen

+++ Randalierer am Ostkreuz festgenommen - 25-Jähriger zeigt Zivilcourage +++

Ein 33-Jähriger, der in einer S-Bahn am Ostkreuz randaliert und einen eingreifenden Mann angegriffen hatte, wurde am Dienstagabend festgenommen.

Der Randalierer schlug gegen 20.15 Uhr gegen die Glasscheibe einer stehenden S-Bahn und pöbelte lautstark herum, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein 25 Jahre alter Friedrichshainer forderte ihn daraufhin auf, die Handlung zu unterlassen und wurde kurzerhand von dem Mann am Kragen gepackt. Anschließend beschädigte der 33-Jährige einen Windfang der S-Bahn mit seiner Hand und verletzte sich dabei selbst. Der couragierte Mann blieb derweil unverletzt.

Polizisten nahmen den Pöbler in der Nähe des Bahnhofs fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den bereits polizeibekannten Berliner ein.

+++ Fahrraddieb am S-Bahnhof Treptower Park gefasst +++

Ein Mutmaßlicher Fahrraddieb ist am Dienstagnachmittag am S-Bahnhof Treptower Park in Treptow auf frischer Tat ertappt worden. Der 36-Jährige wurde von Zivilfahndern der Bundespolizei zunächst beim Ausspähen der Fahrradabstellanlage beobachtet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem er ein hochwertiges Zweirad mit einem Werkzeug aufgeknackt hatte, zeigten sich die Beamten zu erkennen und nahmen den bereits einschlägig polizeibekannten Mann fest. Kurze Zeit später traf auch die 54 Jahre alte Besitzerin des Rades am Tatort ein. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

+++ Wieder Durchsuchungen in Berlin +++

Einen Tag nach der großen Schleuser-Razzia hat es an elf Orten in Berlin am Mittwochmorgen weitere Wohnungsdurchsuchungen gegeben, die sich gegen organisierte Kriminalität richteten. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden drei Personen festgenommen, unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmitteln. Gefunden wurden Kokain und eine Handgranate. Für zwei der Beschuldigten gab es bereits Haftbefehle, für den dritten wird ein Haftbefehl beantragt. In einem Mehrfamilienhaus in Tempelhof brachen Beamte eine Wohnung auf und führten einen Mann in Handschellen ab, wie zu beobachten war. Polizeibeamte trugen mehrere gefüllte Tüten aus der Wohnung.

+++ Junge Männer am Bahnhof angegriffen - Polizei sucht Zeugen +++

Am Dienstag hat eine fünfköpfige Personengruppe zwei junge Männer am S-Bahnhof Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg angegriffen. Die Bundespolizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Am frühen Nachmittag des 6. November gegen 13.45 Uhr gerieten die späteren Opfer zunächst mit vier Männern und einer Frau in eine verbale Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilt. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Fünf Angreifer schlugen und traten auf die zwei jungen Männer ein. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt mit einer S-Bahn der Linie S42 in Richtung Gesundbrunnen. Einer der beiden Männer, ein 22-Jähriger, erlitt eine Prellung am linken Auge, sein 25 Jahre alter Begleiter trug Schürfwunden im Gesicht und leichte Verletzungen an einer Hand davon. Rettungskräfte brachten die Geschädigten zur ärztlichen Untersuchung in eine nahegelegene Klinik. Die Bundespolizei leitete gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sucht nach weiteren Zeugen.

Die Polizei fragt daher: Wer hat am Dienstag den 6. November 2018 gegen 13:35 Uhr die Tat im Bahnhof Greifswalder Straße beobachtet und kann Angaben zur Tat und/oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 6888000 und unter 030 / 20622 93 60 entgegen.

+++ Verdächtige Tasche im Ring-Center - Straßensperrung +++

Polizeieinsatz am Mittwochmorgen an der Frankfurter Allee: In Höhe des S- und U-Bahnhofs Frankfurter Allee war die Straße um kurz nach 7 Uhr gesperrt. Offenbar befand sich eine herrenlose Sporttasche im nahegelegenen Ring Center in Friedrichshain, die von der Polizei überprüft wurde. Autofahrer sollten die Frankfurter Allee weiträumig umfahren, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) über Twitter meldete. Gegen 8 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

( BM )