Laube bei Feuer in Kleingartenanlage niedergebrannt

In der Nacht ist eine Laube in einer Kleingartenanlage in Rudow komplett niedergebrannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Berlin. Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Rudow ist in der Nacht zu Mittwoch eine Laube komplett niedergebrannt. Anwohner hatten die Flammen gegen 0.55 Uhr in der Anlage am Pfarrer-Heß-Weg bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand die Laube lichterloh in Flammen.

Der Aufbau einer Wasserversorgung gestaltete sich schwierig. Die Laube brannte daher komplett nieder. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

( BM )