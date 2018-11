In Kreuzberg brannte in der Nacht ein VW Polo. Verletzt wurde niemand.

An der Ritterstraße in Kreuzberg stand in der Nacht zu Mittwoch ein VW Polo in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Wagen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

( BM/seg )