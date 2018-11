Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch, 7.11., in Berlin

Mann schießt aus Auto auf Gruppe vor Dönerimbiss: Vor einem Dönerladen in Glasow im Landkreis Teltow-Fläming ist am späten Dienstagabend eine Person durch Schüsse schwer verletzt worden. Eine Gruppe von vier Personen saß an einem Tisch vor dem Laden, als plötzlich ein weißes Auto vorbeifuhr. Dessen Fahrer schoss nach Informationen der Berliner Morgenpost mit einer Schrotflinte auf die Gruppe und traf einen 49-jährigen Mann in den Oberkörper. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die anderen blieben unverletzt. Der Täter konnte flüchten. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Laube bei Feuer in Kleingartenanlage niedergebrannt: Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Rudow ist in der Nacht zu Mittwoch eine Laube komplett niedergebrannt. Anwohner hatten die Flammen gegen 0.55 Uhr in der Anlage am Pfarrer-Heß-Weg bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand die Laube lichterloh in Flammen. Der Aufbau einer Wasserversorgung gestaltete sich schwierig. Die Laube brannte daher komplett nieder. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Unfall auf der A117 - eine Person schwer verletzt: Auf der Autobahn 117 zwischen dem Dreieck Treptow und dem Dreieck Waltersdorf ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrbahn sei an der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale am Mittwoch mit. Nach ersten Erkenntnissen soll es eine schwer verletzte Person geben, wie die Polizei mitteilte. Nähere Hintergründe gab es zunächst nicht.

VW Polo in Flammen: An der Ritterstraße in Kreuzberg stand in der Nacht zu Mittwoch ein VW Polo in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Wagen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Raubüberfall auf Apotheke: Zwei 23 und 55 Jahre alte Mitarbeiterinnen einer Apotheke sind in Alt-Hohenschönhausen überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter bedrohte die beiden Angestellten am Dienstagabend in der Konrad-Wolf-Straße mit einem Messer und forderte die Einnahmen. Nachdem eine der beiden Frauen der Aufforderung nachkam und ihm das Geld übergab, ergriff er die Flucht. Die zwei Frauen erlitten einen Schock.

Verkehrsmeldungen

S3: Ab 4 Uhr fahren baustellenbedingt bis Freitag, 22 Uhr, keine S-Bahn-Züge zwischen Karlshorst und Ostkreuz. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen.

Staustellen

A 100: Wegen Wartungsarbeiten ist der Tunnel Ortsteil Britz von 21 bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Wedding gesperrt.

A 115 (Avus): Wegen Munitionspren- ­gungen auf dem Sprengplatz Grunewald wird die Autobahn ab 9.45 bis 10.15 Uhr beidseitig zwischen AS Hüttenweg und AS Spanische Allee gesperrt. Der parallel zur Avus führende Kronprinzessinnenweg wird bereits ab 9.30 Uhr gesperrt. Die Sperrung betrifft auch den Fuß- und Radverkehr.

Friedrichshain: Um 17.30 Uhr startet eine Demonstration mit Radfahrenden an der Tamara-Danz-Straße. Die Strecke auf der Mühlenstraße/Stralauer Platz zwischen Oberbaumbrücke und Schillingbrücke wird mehrfach befahren. Bis ca. 20 Uhr sind Verkehrseinschränkungen möglich.

Wetter:

Einzelne Nebelfelder lösen sich bald wieder auf. Dann wechseln sich Sonnenschein und ein paar Wolkenfelder ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 13 und 16 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost. In der Nacht zu Donnerstag kühlt sich die Luft auf 9 bis 7 Grad ab. Am Donnerstag ist es nach Nebelauflösung wechselnd bis stark bewölkt, und hier und da zeigt sich mal die Sonne. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad.

