Mann schießt aus Auto auf Gruppe vor Dönerimbiss

Polizisten am Tatort, einem Dönerladen in Glasow

Ein Mann wurde am Dienstagabend im Landkreis Teltow-Fläming in den Oberkörper getroffen und schwer verletzt. Der Täter flüchtete.

Blankenfelde-Mahlow. Vor einem Dönerladen in Blankenfelde-Mahlow im Landkreis Teltow-Fläming ist am späten Dienstagabend eine Person durch Schüsse schwer verletzt worden. Eine Gruppe von vier Personen saß an einem Tisch vor dem Laden in der Gemeinde Glasow, als plötzlich ein weißes Auto vorbeifuhr. Dessen Fahrer schoss nach Informationen der Berliner Morgenpost mit einer Schrotflinte auf die Gruppe und traf einen 49-jährigen Mann in den Oberkörper.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Für ihn bestehe keine Lebensgefahr, hieß es. Die anderen blieben unverletzt. Der Täter konnte flüchten. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

( BM/seg )