Polizei-Blog: Mann greift Zugbegleiter an

+++ Mann greift Zugbegleiter in Regionalexpress nach Berlin an +++

Ein 22 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag im Regionalexpress von Frankfurt/Oder nach Berlin einen Zugbegleiter attackiert und ihm zwei Finger der rechten Hand verdreht.

Der Kontrolleur hatte den Mann gegen 15.40 Uhr aufgefordert, seinen Fahrschein vorzuzeigen. Statt ein gültiges Ticket zu zücken, reagierte der 22-Jährige aggressiv und verletzte den Kontrolleur.

Bundespolizisten stoppten den mutmaßlichen Schwarzfahrer am Ostkreuz und leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen ein. Der 37 Jahre alter Zugbegleiter begab sich in ärztliche Behandlung.

+++ Polizei beobachtet Sprayer (23) und nimmt ihn fest +++

Am Montagabend hat die Berliner Polizei einen Sprayer am S-Bahnhof Friedrichshagen festgenommen. Der Mann hatte zuvor eine Wand in der Bahnhofshalle beschmiert. Kurz vor 21 Uhr beobachtete zunächst ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter des Landes Brandenburg den 23-Jährigen beim Besprühen einer Wand im S-Bahnhof. Herbeigerufene Einsatzkräfte der Berliner Polizei nahmen den jungen Mann aus Rahnsdorf und seine zwei Begleiter kurze Zeit später am Tatort fest.

Bundespolizisten dokumentierten das 15 Quadratmeter große Graffiti, stellten Sprayer-Utensilien sicher und leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß.

( BM )