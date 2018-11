Polizei beobachtet Sprayer (23) und nimmt ihn fest

Am Montagabend hat die Berliner Polizei einen Sprayer am S-Bahnhof Friedrichshagen festgenommen. Der Mann hatte zuvor eine Wand in der Bahnhofshalle beschmiert. Kurz vor 21 Uhr beobachtete zunächst ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter des Landes Brandenburg den 23-Jährigen beim Besprühen einer Wand im S-Bahnhof. Herbeigerufene Einsatzkräfte der Berliner Polizei nahmen den jungen Mann aus Rahnsdorf und seine zwei Begleiter kurze Zeit später am Tatort fest.

Bundespolizisten dokumentierten das 15 Quadratmeter große Graffiti, stellten Sprayer-Utensilien sicher und leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß.

