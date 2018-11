Schwerer Raub in Spielcasino: Polizei fahndet nach Täterin

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach einer Frau, die bereits im Februar 2018 ein Spielcasino in Adlershof überfallen hat. Die Polizei veröffentlichte am Dienstagvormittag Bilder der mutmaßlichen Täterin und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der schwere Raub am 12. Februar gegen 2.30 Uhr in der Spielhalle an der Dörpfeldstraße. Die Frau bat demnach um Einlass in die Spielhallte, lief auf die 53 Jahre alte Angestellte zu, bedrohte sie mit einem Elektroschocker und forderte Geld. Die Angestellte öffnete daraufhin die Kasse, die russisch sprechende Frau nahm daraus Geld und flüchtete. Die Überfallene blieb unverletzt.

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zu der unbekannten Frau machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 6 unter der Telefonnummer (030) 4664–673120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zeugen können sich auch per Mail unter dir6k31@polizei.berlin.de an die ermittelnde Dienststelle wenden.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

( BM )