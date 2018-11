Ein Zeuge beobachtete den 34-Jährigen, wie er am U-Bahnhof Boddinstraße in Neukölln den Obachlosen ins Gesicht schlug.

Boddinstraße in Neukölln

Boddinstraße in Neukölln Betrunkener Mann attackiert Obdachlosen und fordert Geld

Berlin. Ein 34-Jähriger soll einen obdachlosen Mann in Neukölln geschlagen und Geld von ihm gefordert haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Zeuge am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr im U-Bahnhof Boddinstraße den 34-Jährigen dabei beobachtet, wie er von dem Obdachlosen Geld forderte und ihm mehrfach ins Gesicht schlug.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten die Abfahrt der U-Bahn, mit der der Täter und sein Begleiter flüchten wollten, verhindern. Der 34-Jährige wurde festgenommen. Eine Alkoholkontrolle ergab bei dem Mann einen Wert von 1,2 Promille. Gegen ihn wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Der Obdachlose verschwand nach der Tat.

( dpa )