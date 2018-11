In Schöneberg sind in der Nacht zu Dienstag zwei Pkw zusammenstoßen

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Schöneberg ist eine Mazda-Fahrerin schwer verletzt worden. Zwei Personen flüchteten.

Unfall in Schöneberg

Unfall in Schöneberg Eingeklemmte Frau nach Unfall in Auto zurückgelassen

Berlin. Schwerer Unfall in Schöneberg: Gegen 0 Uhr hat es an der Kreuzung Martin-Luther- Ecke Fritz-Elsas-Straße einen Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Mazda gegeben. Zwei Männer flüchteten von der Unfallstelle und ließen eine eingeklemmte Frau in ihrem Auto zurück.

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich

Foto: Morris Pudwell

Durch den Zusammenprall krachte die Mazda-Fahrerin mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand und wurde dadurch schwer verletzt. Laut Zeugenaussagen sind zwei Männer aus dem Audi nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet, ohne der eingeklemmten Frau Hilfe zu leisten. Die anschließende Befreiung der Verletzten durch die Feuerwehr soll laut ersten Informationen rund eine Stunde in Anspruch genommen haben. Die genauen Umstände zum Unfall ermittelt nun die Polizei.

Mehr Polizeimeldungen:

Gesuchte Diebin am Flughafen Schönefeld verhaftet

80-Jähriger schlachtet Wildschwein mit Beil auf Parkplatz

Zwei Männer in ihren Autos verbrannt - erste Erkenntnisse

( BM )